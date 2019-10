Mihailovic torna a parlare uscito dall'ospedale: "Grazie a tifosi e società per starmi vicino"

Tre persone arrestate per rapina a mano armata vicino a Roma

Roma, 10 ott. (askanews) - Tentata rapina, rapina, tentato omicidio, detenzione e porto di arma. Con queste accuse, i carabinieri della compagnia di Palestrina hanno arrestato tre persone ritenute responsabili, lo scorso 11 settembre, di tre rapine a mano armata. Nel mirino dei malviventi un bar a Roma, in via Casilina, e uno a San Cesareo, in provincia di Roma, oltre a una sala di slot sempre a ...