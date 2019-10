Parita' di Genere, Spadafora: "Per le atlete italiane stessi diritti e stesse dignità degli uomini"

Il Consiglio Regionale del Piemonte istituisce la Commissione permanente per la Legalità

(Agenzia Vista) Piemonte-VdA, 10 ottobre 2019 In Regione Piemonte istituita la Commissione permanente per la Legalità Una nuova commissione permanente nasce in Consiglio Regionale. Nell'Aula di Palazzo Lascaris è stata votata all'unanimità la proposta di deliberazione che istituisce la Commissione permanente in materia di legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...