Sanità umbra, Salvini: "Invece di truccare concorsi potevano assumere qualche medico in più"

D'Uva posa con la maglietta 'Per quale mojito?' a Italia 5 Stelle

(Agenzia Vista) Napoli, 13 ottobre 2019 D'Uva posa con la maglietta 'Per quale mojito?' a Italia 5 Stelle Francesco D'Uva posa con la maglietta 'Per quale mojito?' a Italia 5 Stelle. Il riferimento è al 'lapsus' dell'allora capogruppo M5s alla Camera nel rivolgersi in Aula a Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it