Al Teatro Odeon di Firenze 6° tappa di “Cima di Cambiamento” per promuovere lo sviluppo sostenibile

(Agenzia Vista) Firenze, 15 ottobre 2019 Al Teatro Odeon di Firenze 6° tappa di “Cima di Cambiamento” per promuovere sviluppo sostenibile Il Teatro Odeon di Firenze ha ospitato la 6° tappa del tour “Cima di Cambiamento” di Isola della Sostenibilità 2019, progetto a carattere Nazionale in cui Enti di Ricerca, aziende ed associazioni virtuose cooperano con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile tra le nuove generazioni. Coinvolti nelle attività della tappa fiorentina i ragazzi dell'IIS Ginori-Conti che, per questo appuntamento, sono stati chiamati a riflette sui legami che intercorrono tra agricoltura e ambiente, cambiamenti climatici, migrazioni ed economia circolare. Per sensibilizzare i studenti ed aiutarli a comprendere al meglio queste tematiche sono intervenuti, tra gli altri, Stefano Mocali di CREA, per parlare di agricoltura e ambiente, Antonio Di Giovanni che ha presentato un sistema innovativo per coltivare funghi dai fondi del caffè per “Funghi Espresso” e Roberto Scodellini del Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze e Regione Toscana con un intervento sulla qualità dell’aria che respiriamo. Per la 6° tappa di Isola è salito sul palco anche l’attore Mario Pietramala, ideatore del format di lettura espressiva “Incursioni nei classici”, per parlare del grande fotografo brasiliano Sebastião Salgado e del suo impegno per la riforestazione del Brasile. Occasione unica per i ragazzi è stata quella di collegarsi, in diretta, con i ricercatori della Base permanente franco-italiana Concordia, che si trova sul plateau antartico, a 1200 km dalla costa e a 3230 m sul livello del mare. Isola della Sostenibilità, curata dalla società di comunicazione Jera, ha ospitato, inoltre, gli interventi dei rappresentanti della Regione Toscana/Anci Toscana e Confindustria Toscana, con focus, rispettivamente, su “LIFE WEEE: i RAEE, tesori da recuperare”, progetto con l'obiettivo di aumentare e migliorare la raccolta di RAEE in Toscana e in Andalusia e su l’economia circolare. Per il CNR, la ricercatrice Desiree Quagliarotti, ha trattato il tema delle migrazioni climatiche. Il microfono è passato poi ai ragazzi dell’IIS Ginori-Conti, che hanno portato sul palco dell’Oden i loro progetti per la Consulta Ambientale. A chiusura dei lavori la proiezione del film documentario Trashed di Candida Brady, raccontato dall'attore Jeremy Irons. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev