'L'Infinito' di Leopardi compie 200 anni, Casellati: "Poesia che parla ai giovani"

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2019 Bicentenario 'L'Infinito' di Leopardi, Casellati: "Poesia che parla ai giovani" Il convegno "L'Italia è una poesia" organizzato presso la sala Koch di Palazzo Madama in occasione del bicentenario de "L'Infinito" di Giacomo Leopardi. Così il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo per un saluto: "Parlare ai giovani di poesia, oggi, è tutt'altro che fuori luogo, tutt'altro che in contraddizione con le caratteristiche di una vita in continuo movimento, con la possibilità di accedere a ogni informazione senza l'apparente necessità di soffermarsi su nulla. La letteratura, e la poesia in particolare, possono rappresentare per loro una chiave per ricomporre la dispersione cui rischiano di andare incontro, e una fonte per la ricerca di senso, di assoluto, di speranza e di intensità. Ci raccontano tanti insegnanti che nessuna poesia parla ai giovani come parla loro 'L'Infinito' di Giacomo Leopardi" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev