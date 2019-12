(Agenzia Vista) Bruxelles, 13 dicembre 2019 Conte a Bruxelles: "Subito incontro con Johnson per rilanciare amicizia Italia-UK" La conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Consiglio europeo: "Ci sarà da lavorare per accordo su libero commercio entro dicembre 2020". E sull'elezione di Boris Johnson: "Subito incontro con Johnson per rilanciare amicizia Italia-UK" Fonte Facebook Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev