(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2019 14-12-19 Conte Nessuna tensione tra me e Renzi con Iv obiettivi condivisi All'Auditorium del Ministero della Salute la conferenza stampa per i primi 100 giorni di attività del governo in materia di salute. A illustrare i provvedimenti messi a punto dal momento dell'insediamento il ministro Roberto Speranza, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Vice ministro Pierpaolo Sileri e la Sottosegretaria Sandra Zampa. Così il presidente Conte a margine: “Perché tensioni tra me e Renzi? Non c’è nessuna tensione. Ci siamo sentiti, non con Renzi, ma con Marattin. Con Italia Viva gli obiettivi sono condivisi. Chi ci sarà nel cdm? Non lo abbiamo ancora fissato, non posso dire chi chi sarà” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev