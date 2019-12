(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2019 Banca Popolare di Bari, Di Maio: "Non faremo come Banca Etruria, tuteliamo i risparmiatori" "Con Banca Popolare di Bari non faremo come Banca Etruria, tuteliamo i risparmiatori". Così il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenuto a margine della presentazione dei facilitatori del M5s al Tempio di Adriano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it