(Agenzia Vista) Milano, 15 dicembre 2019 Berlusconi: "Dobbiamo convincere quei 7 milioni di italiani che non sono di sinistra a votare" A Milano la convention "Idee Italia, la voce del paese" organizzata da Forza Italia "per rilanciare una proposta liberale per l’Italia". Presente il leader del partito Silvio Berlusconi. Fonte Facebook Silvio Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it