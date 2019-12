(Agenzia Vista) Ivrea, 16 dicembre 2019 Esce dal carcere e ruba un'auto, le immagini dell'inseguimento a Ivrea Un giovane di 28 anni, pregiudicato e senza lavoro, appena uscito dal carcere decide di rubare un'auto parcheggiata nella stazione di servizio di Ivrea. Intercettato pochi minuti dopo dai carabinieri dulla provinciale 565, l'uomo su una Twingo rossa si lancia in una fuga per diversi chilometri per non tornare in carcere. La corsa è terminata quando è finito contro un muretto ed è stato bloccato dai carabinieri mentre cercava di fuggire tra i campi. Il Tribunale di Ivrea ha convalidato l'arresto e Il 28enne é tornato in carcere. Fonte: Carabinieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev