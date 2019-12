(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2019 Enti locali, Lamorgese: "Nel Bilancio 2020 previsti finanziamenti per le infrastrutture" L’intervento della Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, durante il Question Time alla Camera: “Il Governo è ben consapevole della delicatezza dell’attività svolta dalle Province per garantire la sicurezza e la manutenzione delle strade, delle scuole e della contestuale necessità di reperire risorse per tali finalità. Proprio in ragione di ciò, nel disegno di legge di bilancio per il 2020 sono previsti ulteriori finanziamenti per gli Enti locali finalizzati anche agli interventi infrastrutturali” Fonte Camera web tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev