(Agenzia Vista) Roma, 19 dicembre 2019 Impeachment a Trump, Salvini: "Nel mondo sinistra contro volontà popolo" "Mal comune e mezzo gaudio. Evidentemente c'è una reazione al sistema politico mediatico e giudiziario, non solo in Italia: pensiamo agli Usa, coi risultati economici della presidenza Trump che sta ottenendo dati alla mano. C'è un Presidente che deve passare le sue giornate preoccupandosi di difendersi da un impeachment che lo vedrebbe come traditore del popolo. Evidentemente in giro per il mondo a sinistra c'è qualcuno che usa qualsiasi arma per sovvertire la volontà popolare". Così il leader della Lega, Matteo Salvini in conferenza stampa per la presentazione del libro di Massimo Bitonci 'Flat Taxation'. Fonte: Facebook/Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev