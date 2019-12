Maltempo in Liguria, nove persone isolate da frane a Badalucco, le immagini

(Agenzia Vista) Liguria, 24 dicembre 2019 Maltempo in Liguria, nove persone isolate a Badalucco, le immagini Proseguono i soccorsi dei Vigili del fuoco nelle regioni colpite dal maltempo. Nelle ultime 48 ore svolti 100 interventi in Piemonte, 980 in Toscana, 890 nel Lazio, 970 in Campania e 400 in Calabria. Interventi per frane e smottamenti nella provincia di Imperia. A Badalucco 6 famiglie sono rimaste isolate in località Poggio per una frana in movimento sulle abitazioni e tre persone in località Cegno/ Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev