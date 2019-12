Libano, proteste davanti alla casa del neo Primo Ministro Hassan Diab

La Big Vocal Orchestra in piazza San Marco a Venezia canta il suono delle Sirene dell'acqua alta

(Agenzia Vista) Venezia, 29 dicembre 2019 La Big Vocal Orchestra in piazza San Marco imita il suono delle Sirene dell'acqua alta Lo spettacolo offerto dalle 200 voci della Big Vocal Orchestra in piazza San Marco che ha intonato il brano Marmaids (sirene) di Marco Toso Borella, per non dimenticare le ferite causate dall'acqua alta. Fonte: Facebook/Comune di Venezia Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...