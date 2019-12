(Agenzia Vista) New York, 29 dicembre 2019 Attacco con machete in casa di un rabbino a New York, 5 feriti Un uomo con il volto coperto e armato di machete ha fatto irruzione in casa di un rabbino a Monsey, a circa 50 chilometri da New York, ferendo cinque persone. L'assalitore è stato fermato dalla polizia. /courtesy Twitter @office_mikes Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it