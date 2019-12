Governo, Salvini: "Tragicommedia, inventano due ministri al prezzo di uno"

Salvini: "Conte vive male, pensa a me quando si sveglia e quando va a dormire"

(Agenzia Vista) Bologna, 29 dicembre 2019 Salvini: "Conte vive male, pensa a me quando si sveglia e quando va a dormire" "Conte vive male, pensa a me quando si sveglia e quando va a dormire". Così il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa a Bologna in vista delle elezioni regionali in Emilia- Romagna. /courtesy Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...