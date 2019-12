Mattarella mostra la foto dell'Italia dallo spazio: "Proviamo a vederci da fuori"

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2019 Mattarella mostra la foto dell'Italia dallo spazio proviamo a vedere l'Italia da fuori Quello che si chiude è «un decennio impegnativo», contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti «tanto veloci quanto impetuosi». Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto agli italiani per il tradizionale discorso di fine anno, parlando dalla Sala dei Tofanelli. Il Capo dello Stato ha chiesto la coesione nazionale e ha invitato a frenare lo scontro tra le parti politiche, a tutti i livelli. Mattarella ha invitato, quindi, a osservare il Paese dal di fuori, «come ci vedono dall’estero», richiamando l’immagine dell’Italia vista dallo spazio donatagli da Julie Payette, astronauta oggi al vertice di un Paese amico come il Canada. Un Paese, il nostro, «proteso nel Mediterraneo e posto, per geografia e per storia, come uno dei punti di incontro dell’Europa con civiltà e culture di altri continenti». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it