(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2019 Mattarella: "Ascoltiamo i giovani.Tutela ambiente fondamentale per il Paese" Dal palazzo del Quirinale il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Questa sera, care concittadine e cari concittadini, entriamo negli anni venti del nuovo secolo" - afferma il Capo dello Stato in apertura del suo intervento - "Si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi. In questo tempo sono cambiate molte cose attorno a noi, nella nostra vita e nella società" / fonte Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev