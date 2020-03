Coronavirus, Di Maio: “Contagio va contenuto o potremo non rispondere a esigenze terapia intensiva”

(Agenzia Vista) Roma, 05 marzo 2020 Coronavirus, Di Maio: “Contagio va contenuto o potremo non riuscire a rispondere a esigenze terapia intensiva” “Se contagio si propaga troppo, potremo non riuscire a soddisfare esigenze di terapia intensiva” queste le parole del Ministro degli Esteri Luigi di Maio durante la conferenza stampa per illustrare alcune proposte di rilancio economico per l'Italia in risposta all'emergenza Coronavirus presso la sala Nassirya del Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it