(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 marzo 2020 Coronavirus, Ue: "In alcune parti d'Italia situazione seria, prese misure adeguate" "La situazione in Italia richiede misure specifiche e le autorità italiano stanno prendendo le misure giuste per affrontarla. Altri Paesi dovrebbero imparare dall’esperienza italiana e prepararsi perché, come ho già detto, è probabile che ci sarà presto la stessa situazione da qualche altra parte nell’Ue. Spero che non sia così ma temo che sia probabile che succeda.” Così il commissario europeo per la gestione delle crisi Janez Lenarčič, intervistato a margine del Consiglio Ue straordinario dei ministri della Salute. “La situazione in alcune parti di Italia è seria” ha concluso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev