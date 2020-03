Coronavirus, Zaia: "Ancora settimane per capire come andrà, per ora la tenuta sul contagio positiva"

(Agenzia Vista) Venezia, 06 marzo 2020 Coronavirus, Zaia: "Ancora settimane per capire come andrà, per ora la tenuta sul contagio positiva" Il governatore del Veneto Luca Zaia aggiorna i cittadini su Facebook sulle ultime notizie riguardanti l'emergenza Coronavirus Fonte Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it