(Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2020 Salvini: "Siamo a disposizione del Governo con le nostre proposte", l'intervista integrale "Noi vogliamo mettere a disposizione del Governo le nostre proposte come forza di centro-destra. Non siamo la maggioranza in Parlamento, ma nel Paese siamo la forza che governa più regioni. Sarebbe utile per tutti che venissimo coinvolti. Noi continueremo a lavorare ascoltando le associazioni". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato ai microfoni dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it