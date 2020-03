(Agenzia Vista) USA, 12 marzo 2020 Coronavirus, Trump annuncia: "Sospeso per 30 giorni ogni viaggio dall'Europa agli Usa" Il videomessaggio alla nazione del presidente degli Usa, Donald Trump, sull'emergenza coronavirus: “È una pandemia globale, ufficialmente. Per proteggere gli americani e sconfiggere il virus, dobbiamo prendere misure senza precedenti nella nostra storia. Per questo ho deciso di sospendere per 30 giorni ogni viaggio dall’Europa agli Stati Uniti“ / fonte WhiteHouse.gov. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev