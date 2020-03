(Agenzia Vista) Roma, 12 marzo 2020 Coronavirus, l'attore Max Giusti, non sono vacanze di Pasqua, siamo troppo in giro "Non ci dimentichiamo che queste non sono le vacanze di Pasqua. Stiamo troppo in giro, le ville romane sono piene di gente. Chiacchieriamo fuori al bar, facciamo giocare i bambini insieme" Così l'attore e conduttore televisivo Max Giusti lanciando l'appello dai social. Fonte: Facebook/Max Giusti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev