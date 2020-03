(Agenzia Vista) Francoforte, 12 marzo 2020 Lagarde su Coronavirus: "Sosterremo famiglie e imprese con liquidità" ll Consiglio direttivo è determinato a sostenere le famiglie e le imprese di fronte alle attuali perturbazioni economiche e alla maggiore incertezza. Di conseguenza, abbiamo deciso un pacchetto completo di misure di politica monetaria. Insieme al sostanziale stimolo di politica monetaria già in atto, queste misure sosterranno la liquidità e le condizioni di finanziamento per le famiglie, le imprese e le banche e contribuiranno a preservare la fornitura regolare di credito all'economia reale." Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, in conferenza stampa per presentare le misure per supportare l'emergenza coronavirus. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev