(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2020 'Fate i bravi ragazzi', la canzone del 1974 di Bennato riproposta per il coronavirus “Una di notte, c’è il coprifuoco, pensare che all’inizio sembrava quasi un gioco” queste le parole della canzone di Edoardo Bennato 'Fate i bravi ragazzi' del 1974 che il musicista ha riproposto per il coronavirus. "Per fronteggiare la situazione c’è stato un programma alla televisione, hanno parlato tutti gli avvocati, di tutte le bandiere, di tutti i partiti. Ed è stato davvero commovente, vedere tutti i grandi sacrificare le proprie idee in nome della gente. Poi hanno dato severe istruzioni, di stare calmi, di stare buoni. Buoni su! buoni ragazzi, ma non è il caso di agitarsi. Bravi su, fate i bravi ragazzi, vedrete che poi, poi sistemeremo tutto” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev