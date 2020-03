Coronavirus, Boris Johnson: "Molte famiglie perderanno i propri cari prematuramente" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Londra, 13 marzo 2020 Coronavirus, Boris Johnson: "Molte famiglie perderanno i propri cari prematuramente" "Abbiamo fatto il possibile per contenere questa malattia e questo ci ha fatto guadagnare un po’ di tempo ma ora è una pandemia globale e il numero di casi reali aumenterà significativamente e probabilmente è già molto più alto di quelli confermati finora dai test. Voglio essere chiaro, questo è la peggiore crisi sanitaria per una generazione. Alcuni la paragonano a un’influenza stagionale ma non è corretto. Per via della mancanza di immunità questa malattia è più grave e continuerà a propagarsi. Devo essere onesto con il popolo britannico, molte famiglie perderanno i propri cari prima del tempo." Così il premier britannico, Boris Johnson, annunciando le nuove misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Fonte: Facebook/Boris Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev