(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2020 Coronavirus, le regole di prevenzione in tutte le lingue del mondo Il video postato dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: "Vogliamo che i messaggi legati alla prevenzione siano chiari e comprensibili per tutti. Per questo la Regione Puglia, per raggiungere tutte le fasce di popolazione presenti sul territorio, ha pubblicato sul portale istituzionale video informativi sul Coronavirus IN 6 LINGUE STRANIERE: inglese, francese, arabo, wolof, pashtu, bambara. I video, realizzatI nell’ambito del progetto FARI (Formazione Accoglienza Risposta Inclusione), illustrano le ultimissime disposizioni nazionali in materia di prevenzione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev