(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2020 Coronavirus, Borrelli: "369 guariti, 2.853 malati in più, 368 vittime da ieri" Il commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile: "Sono 2.335 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 369 in più di ieri. Superati i 20mila malati di coronavirus in Italia: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.747". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev