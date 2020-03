(Agenzia Vista) Milano, 15 marzo 2020 Gallera In Lombardia abbiamo bisogno di 300mila mascherine al giorno L'assessore Gallera durante la consueta conferenza stampa video sull'emergenza Coronavirus: "Forse non è chiaro, e lo dico senza polemiche, che in Lombardia abbiamo bisogno di 300mila mascherine al giorno" Fonte Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev