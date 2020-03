(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2020 Applausi per gli operatori sanitari in un supermercato di Foggia Il messaggio di un lavoratore del spupermercato: "Anche noi lavoratori unitamente ai nostri soci e consumatori, ieri alle ore 12, ci siamo fermati per fare un grosso applauso a tutti gli operatori sanitari che in questi giorni emergenza sanitaria Nazionale e Mondiale si stanno adoperando senza sosta e senza risparmiarsi. Questo applauso è rivolto anche a tutte le Forze dell'ordine senza distinzione di divisa e al corpo dei Vigli del Fuoco, e perché no, anche a tutti noi operatori del settore commercio, che in questi giorni ci adoperiamo tutti con spirito di collaborazione e serietà, nonostante le difficoltà personali e i timori sanitari, per garantire la continuità dei beni alimentari. Tutti insieme ce la faremo. Un lavoratore" Fonte Marco Corvino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev