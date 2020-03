(Agenzia Vista) Roma, 16 marzo 2020 Coronavirus, l'appello del calciatore Acerbi c'e' bisogno di sangue, e' urgente L'appello dei calciatori di Roma e Lazio per sensibilizzare alla donazione del sangue in queste giornate per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev