(Agenzia Vista) Bergamo, 16 marzo 2020 Un hotel a Begamo per accogliere le persone in quarantena, il servizio Allestito in provincia di Bergamo un hotel che potrà ospitare i positivi al Coronavirus non gravi e che devono rimanere in quarantena Courtesy Telelombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev