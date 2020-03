(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2020 Salvini se decreto cambia noi ci siamo, altrimenti non firmiamo cambiali in bianco "Se il decreto cambia noi della Lega ci stiamo. Altrimenti se dicono 'O è così o buonanotte', noi non firmiamo deleghe in bianco. Serve un dibattito parlamentare e il premier Conte che viene in aula a spiegarci cosa succede". Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev