(Agenzia Vista) Italia, 19 marzo 2020 Gli sfoghi dei sindaci nei loro dialetti per chiarire il concetto #iorestoacasa Da nord a sud continuano gli appelli dei sindaci di tutta Italia a non uscire per motivi futili e a restare a casa rispettando i decreti del Governo sul Coronavirus. Ma alcuni cittadini sembrano non capire l'emergenza e cntinuano ad andare in giro, così alcuni sindaci hanno pensato di ribadire il concetto nei loro dialetti, per mandare un messaggio alla comunità ancor più efficace Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev