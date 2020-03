(Agenzia Vista) Napoli, 20 marzo 2020 La proposta di De Luca: “Chiudere tutto e militarizzare l'Italia” “Io ritengo che sia arrivato il momento per la verità per quello che ritengo io era arrivato già due settimane fa, per chiudere tutto e militarizzare l'Italia. Che significa militarizzata significa che se abbiamo deciso che l'obiettivo vitale per l'Italia e contenere il contagio per evitare di contare a migliaia i nostri morti. Se questo è l'obiettivo tutti i corpi dello Stato devono essere funzionalizzati rispetto a questo obiettivo”Così il Presidente della Regione Campania durante la conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. Fonte: Regione Campania Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev