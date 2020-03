(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2020 Posti di blocco sulle principali strade di Roma La sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook: "Abbiamo messo dei posti di blocco sulle principali strade di Roma, per controllare che tutti rispettino le misure di prevenzione per contrastare il Coronavirus Covid-19. Questa mattina la Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato circa 9mila controlli, di cui 7mila sulle macchine in circolazione. Gli agenti hanno verificato anche parchi ed esercizi commerciali. In totale sono state fatte 50 denunce". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev