(Agenzia Vista) Matera, 23 marzo 2020 Coronavirus, Bardi: "Non si rientra in Basilicata senza precauzione, devo tutelare comunità" "Non si rientra in Basilicata senza precauzione, devo tutelare comunità". Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in un videomessaggio annunciando nuove misure per contenere l’epidemia di coronavirus. Fonte: Facebook/Vito Bardi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev