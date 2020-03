(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2020 Coronavirus, Tajani: "Serve l'esercito al Sud per impedire invasione Coronavirus" Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia: "Lo Stato faccia di più per il sud. Impedisca che il coronavirus invada il Meridione. Ascolti i governatori di Calabria e Basilicata. Le regole non bastano. Bisogna farle rispettare. Ecco perché serve l'esercito. Basta tentennamenti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev