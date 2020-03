Coronavirus, von der Leyen: "Ecco le linee guida per sbloccare il traffico alle frontiere"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 marzo 2020 Coronavirus, von der Leyen: "Ecco le linee guida per sbloccare traffico alle frontiere" "Lo scoppio del coronavirus ha un impatto notevole sul trasporto europeo. Le misure introdotte per rallentare la diffusione del virus hanno rallentato e talvolta paralizzato il trasporto. Oggi pubblichiamo linee guida sulle "corsie verdi" per gli Stati membri. Ho fissato quattro obiettivi per compiere progressi reali sulle strade europee. Innanzitutto, l'attraversamento del confine su una corsia verde dovrebbe richiedere al massimo 15 minuti. In secondo luogo, le corsie verdi dovrebbero essere aperte ai veicoli che trasportano qualsiasi tipo di merce. In terzo luogo, i governi nazionali dovrebbero sospendere le restrizioni, ad esempio i divieti di guidare nel fine settimana o di notte. In quarto luogo, dobbiamo ridurre le pratiche burocratiche per i lavoratori dei trasporti di tutte le nazionalità, per consentire loro di attraversare i confini più rapidamente ". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un videomessaggio. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev