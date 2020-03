(Agenzia Vista) Milano, 23 marzo 2020 Coronavirus, dimesso il paziente 1: "Si puo guarire da questa malattia" 'State a casa, potrebbero non esserci medici per curarvi. La cosa più bella è stato tornare a respirare". Queste le parole di Mattia il paziente 1 dimesso dal San Matteo di Pavia in un messaggio "La prevenzione è indispensabile per non diffondere l'infezione - ha aggiunto- Sono stato molto fortunato perchè sono stato curato, da questa malattia si può guarire". Fonte: FAcebook/Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev