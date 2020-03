(Agenzia Vista) Lombardia, 23 marzo 2020 Coronavirus, oggi i primi tre pazienti nel nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele Il video postato da IRCCS Ospedale San Raffaele: "Una decina di giorni fa era solo una speranza, oggi tutto questo è diventato realtà grazie a tutte le persone che hanno donato e contribuito a realizzarlo. Vogliamo ringraziare ogni persona che ha contribuito alla costruzione di questo nuovo reparto di Terapia Intensiva in così poco tempo. Il nostro Grazie è lungo 30 metri e segna i nomi di tutti i donatori che ci sostengono. Un modo per far sapere ai nostri medici nella lotta contro il covid19 che non sono e non saranno mai soli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev