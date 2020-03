Bach sotto la pioggia, l'esibizione solitaria del violoncellista

pandemia

Video Sky L'appello di un giovane malato da Covid 19: "Il contagio è forte, state a casa"

Va dritto al cuore del problema l'appello di un giovane malato da Coronavirus, che in un video trasmesso da Sky tg24 si rivolge soprattutto ai giovani affinché rispettino le regole e contribuiscano anche loro al contenimento del contagio da Covid 19. "Ho 29 anni, facevo sport, mangiavo sano, non fumavo - dice il ragazzo - e sono stato travolto da questo virus. E' per questo che a voi giovani ...