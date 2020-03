(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 24 marzo 2020 Il sindaco di Reggio Calabria: "Ho visto un cittadino in giro e gli ho detto «Non è un film»" Il sindaco di Reggio Calabri Giusppe Falcomatà: " Ho incontrato un cittadino in giro con il cane, stremato, che passeggiava e gli ho detto «Questo non è un fil e tu non sei Will Smith, passa pa casa»" Fonte Facebook Giusppe Falcomatà Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev