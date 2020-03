(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2020 Polizia a cavallo lo sorprende a fare il bagno a Ladispoli Nonostante le temperature non siano ancora calde, e mentre amministratori locali, nazionali, medici, infermieri e forze dell’ordine invitano a restare a casa, questa mattina c’è chi ha pensato bene di rinfrescarsi le idee e dire “stop” alla monotonia con una bella nuotata in “solitaria” al mare. A coglierlo sul fatto sono stati gli agenti della Polizia a cavallo che in questi giorni, insieme alla municipale e alle altre Forze dell’ordine stanno presidiando il territorio, in particolar modo le spiagge, dove vige il divieto, da parte del Sindaco, di recarsi per qualsiasi motivo. I due agenti hanno invitato l’uomo a uscire dall’acqua e non è escluso che lo stesso sia stato successivamente sanzionato. Controlli intensi anche nella vicina città di Cerveteri. Qui, nel fine settimana le forze dell’ordine hanno fermato 101 persone a piedi o in bicicletta e 98 veicoli. Sette persone sono state denunciate per violazione al Dpcm del governo Conte. Courtesy Civonline Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev