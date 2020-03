Coronavirus, Miozzo (Protezione Civile): "Apparente stabilizzazione, mantenere guardia alta"

Coronavirus

Protesta benzinai: "Non abbiamo proclamato scioperi, ma senza aiuti non riusciamo a tenere aperto"

I benzinai non hanno proclamato alcuno sciopero e vogliono garantire il servizio ma "sono allo stremo e temono di non poter continuare nella loro attività per mancanza di liquidità". E' questo ciò che scrivono le organizzazioni di categoria dei gestori (Faib, Fegica e Figisc-Anisa) in risposta alla sollecitazione giunta dalla Commissione di Garanzia sullo sciopero nei pubblici servizi essenziali. ...