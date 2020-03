(Agenzia Vista) Mulhouse, 25 marzo 2020 Coronavirus, Macron: "Siamo in guerra, uniti per combattere nemico invisibile" "Cari compatrioti, vi dico da qualche giorno che siamo impegnati in una guerra, in guerra contro un nemico invisibile: questo virus, il COVID-19. Questa città e questo territorio ne mostrano i danni. Quando ci si impegna in una guerra, lo si fa uniti, ci si mobilita per l'unità. Vedo nel nostro paese i fattori di divisione, i dubbi e chi oggi vorrebbe dividere il paese. Per questo dobbiamo avere una sola ossessione, essere uniti per combattere il virus". Così il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron visitando l'ospedale da campo di Mulhouse in una regione nella Francia Est tra le più colpite dall'epidemia di coronavirus. Fonte: Facebook/Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev