(Agenzia Vista) Bergamo, 26 marzo 2020 La delegazione russa di 104 specialisti accolta a Bergamo Il presidente della Lombardia Fontana su Facebook: "La delegazione russa di 104 specialisti, tra medici, infermieri e personale specializzato in sanificazioni è arrivata a Bergamo. Saranno impiegati per dare un grosso aiuto nell’Ospedale in costruzione alla Fiera di Bergamo. Grazie al Governo della Federazione Russa e al Console generale per questo aiuto fondamentale!" Fonte Facebook Attilio Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it