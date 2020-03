(Agenzia Vista) Mosca, 27 marzo 2020 Coronavirus, quando Putin diceva: "Mascherine a prezzi folli? Chiudete la farmacia" "Levategli i permessi di lavoro. Sì levategli i permessi così non sfrutteranno questa situazione per guadagnare soldi. Semplice. Trovate la farmacia che fa così e toglieteli la licenza nel caso dovesse succedere qualcosa di simile." Queste le parole del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, durante una riunione governativa del 5 febbraio dopo essere stato informato che alcune farmacie, in seguito all'emergenza coronavirus, hanno cominciato a rivendere le mascherine a prezzi raddoppiati. Fonte: Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev