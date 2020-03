Costa Diadema, il sindaco di Piombino: "Doveroso accogliere la loro richiesta"

Gallera (Welfare Lombardia): “Ospedale in fiera sembrava follia, lo abbiamo creato in 10 giorni”

(Agenzia Vista) Lombardia, 30 marzo 2020 Gallera (Welfare Lombardia): “Ospedale in fiera sembrava follia, lo abbiamo creato in 10 giorni” “Ospedale in fiera sembrava follia, lo abbiamo creato in 10 giorni” queste le parole di Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, sulla prossima apertura dell’Ospedale in Fiera in Lombardia Facebook Gallera Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...